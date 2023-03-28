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2 часа назад

Почему выросли цены на отдых в Юго-Восточной Азии

Вечерняя Москва

Юго-Восточная Азия, которая раньше была одним из самых доступных направлений, теперь не каждому по карману. Там серьезно выросли цены на жилье, продукты и различные услуги. О том, почему так происходит, рассказал вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.

Почему выросли цены на отдых в Юго-Восточной Азии
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Барзыкин уточнил, что Таиланд за два с небольшим месяца принял около четырехсот тысяч туристов, что соответствует количеству людей, отдохнувших там в прошлом году. Популярность этой страны продолжает оставаться на высоком уровне, что способствует росту цен.

Основной причиной подорожания туров в Юго-Восточную Азию все же является транспорт, так как в настоящее время наблюдаются проблемы с бортами.

Барзыкин также отметил, что люди все чаще находят замену Юго-Восточной Азии. Например, в России активно развивается внутренний туризм, передает Общественная служба новостей.

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