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1 час назад

Росавиация разрешила трем российским авиакомпаниям летать в Каппадокию

TourDom

Сразу три российские авиакомпании получили разрешение от Росавиации на регулярные рейсы в Каппадокию. Это следует из опубликованного приказа.

Росавиация разрешила трем авиакомпаниям летать в Каппадокию
Фото: TourdomTourdom

Самолеты S7 и Nordwind напрямую будут летать в Каппадокию из Москвы, а Red Wings – из Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Минеральных Вод и Сочи.

Однако пока билеты без пересадок до нового пункта назначения еще не поступили в продажу. Когда три российские авиакомпании начнут выполнять регулярные рейсы, неизвестно.

В середине февраля Росавиация выступила с заявлением о том, что Каппадокия станет новым пунктом, куда начнут летать российские авиакомпании. Самолеты будут прибывать в аэропорт Невшехир Каппадокия.

Ранее TourDom.ru сообщал, что туристы активно покупают туры в Стамбул на майские праздники.

Заграница,АК S7,Red Wings,Росавиация,
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