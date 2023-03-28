Росавиация разрешила трем авиакомпаниям летать в Каппадокию

Сразу три российские авиакомпании получили разрешение от Росавиации на регулярные рейсы в Каппадокию. Это следует из опубликованного приказа.

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Самолеты S7 и Nordwind напрямую будут летать в Каппадокию из Москвы, а Red Wings – из Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Минеральных Вод и Сочи.

Однако пока билеты без пересадок до нового пункта назначения еще не поступили в продажу. Когда три российские авиакомпании начнут выполнять регулярные рейсы, неизвестно.

В середине февраля Росавиация выступила с заявлением о том, что Каппадокия станет новым пунктом, куда начнут летать российские авиакомпании. Самолеты будут прибывать в аэропорт Невшехир Каппадокия.