Туристка познакомилась с египетским гидом и через 21 день вышла замуж

Жительница Нью-Йорка, США, вышла замуж за гида, с которым познакомилась во время поездки в Египет. Об этом сообщает The Mirror.

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32-летняя Джина Киньонес пережила тяжелый развод, а за время пандемии лишилась своего маникюрного бизнеса. Все это привело к тому, что женщина страдала от депрессии.

После развода она решила слетать в отпуск в египетский город Хургада, чтобы отдохнуть и познакомиться с культурой страны. Американка всегда мечтала побывать в Египте, но осуществлению мечты мешала семейная жизнь. Перед поездкой туристка забронировала частный тур, чтобы гид показал ей достопримечательности. Тогда американка еще не знала, как будет выглядеть гид, и будет ли это мужчина или женщина.

Гидом оказался 31-летний Абдель Амин. На 14-й день путешествия, во время экскурсии в Белую пустыню, пара уже не могла скрывать романтических чувств друг к другу. Всего через 21 день после знакомства Киньонес согласилась выйти за Амина замуж.

Вскоре мужчина познакомил ее со своей семьей и получил благословение от родителей. Семья американки тоже поддержала ее выбор. Киньонес заявила, что сразу почувствовала родственную связь с мужчиной и его семьей. Формальное предложение египтянин сделал спустя три месяца. Свадьба прошла в родной деревне Амина.

Теперь муж и жена поддерживают дистанционные отношения. Киньонес вернулась в США и приезжает к мужу в Египет, когда у нее появляется такая возможность. Супруги открыли собственное туристическое агентство в Нью-Йорке. «Многие считают, что я женился на ней ради грин-карты или визы, но они абсолютно ошибаются, — пояснил Амин. — У меня хороший доход, я могу путешествовать, но мне приходится оставаться в Египте, так как я египтолог — эксперт по истории Египта».