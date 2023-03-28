Туры в Китай из Владивостока: куда можно отправиться и сколько стоит

Приморье и Китай продолжают налаживать турпоток между странами. Сейчас россиянам достаточно оформить визу, чтобы попасть не только в крупные города соседнего государства, но и в приграничные. Куда приморцы могут отправиться отдыхать в Китае и сколько это будет стоить, узнал «ФедералПресс».

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Приграничные города

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Жители Приморья находятся в ожидании возобновления безвизовых поездок в Поднебесную. Однако попасть в приграничные города Китая можно, необходимо только оформить визу. Популярными направлениями, как и прежде, остаются Хуньчунь и Суйфэньхэ. Цены на тур зависят от продолжительности и цели посещения соседней страны.

Стоимость лечебно-оздоровительного тура в Хуньчуне начинается от 2800 рублей. Однако туристам необходимо соблюсти обязательные условия – размер платы за медицинское лечение не должен быть меньше 50 тысяч рублей. В путевку входит проезд, проживание в гостинице, завтрак, виза, трансфер до клиники, а также сопровождение гида-переводчика и руководителя.

Цены на экскурсионные туры стартуют от 9450 рублей. Выезды по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. В стоимость тура входит транспорт, проживание, завтраки, страховка, визовые формальности, а также гид-переводчик. Экскурсии оплачиваются отдельно.

Также из Хуньчуня можно отправиться в экскурсионный тур в Чаньчунь на скоростном поезде. Путевка обойдется в сумму от 16 400 рублей.

Стоимость лечебно-оздоровительного тура в Суйфэньхэ начинается от 3200 рублей. В путевку входит проезд, трансфер, проживание в гостинице, услуги переводчика.

Шопинг-тур стоит от 6200 рублей. В стоимость входит проживание в гостинице в центре города, оформление визы, ПЦР-тест, а также транспорт. Все экскурсии оплачиваются отдельно.

Регулярные рейсы

Владивосток и Китай после длительного перерыва вновь связывают прямые рейсы. В настоящее время самолеты летают в Харбин и Пекин. Планируется, что скоро будут запущены рейсы в Гуйян, Тяньцзинь, Чунцин, Цзиньнань, Урумчи, Циндао, Чэнду и Шицзячжуан. Рейсы будут выполнять выполнять авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Якутия» три раза в неделю.

Сейчас можно приобрести экскурсионный тур в Харбин. Стоимость пятидневного путешествия составляет 23 500 рублей. Отметим, что отправиться в популярный китайский город россияне могут и не в рамках тура, а просто купив билеты на самолет – около 17 тысяч рублей в оба направления без учета багажа.

Семидневный тур в Циндао будет стоить 65 700 рублей. В стоимость включено оформление туристической визы, перелет, проживание в отеле на побережье, страховка, а также сопровождение руководителя группы.