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1 час назад

Россиянин побывал на Бали и рассказал о «косяках соотечественников»

Lenta.ru

Россиянин, который уже много лет зимует на индонезийском острове Бали, рассказал о «косяках соотечественников», из-за которых власти страны усиливают контроль за туристами. Этим он поделился на портале «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации снова побывал на Бали и объяснил, что власти Индонезии намерены навести порядок в стране и ужесточить контроль за туристами. При этом, по словам мужчины, для этого есть веские причины.

«Косячат наши соотечественники, хулиганят, буянят — видел своими глазами», — уточнил он.

Россиянин отметил, что «зимовщики» не приносят денег туристической отрасли Бали, так как приезжают не отдыхать, а открывать бизнес или жить. Однако, основав на острове собственное дело, они всеми способами стараются избегать оплаты налогов и нанимают на работу лишь «своих», добавил автор.

«Еще одна претензия — поведение. Чистая правда: россияне смотрят на местных свысока. Не все, но в большинстве своем это так. Вождение в нетрезвом виде, тоже есть такой грешок, особенно на байках погонять, да еще и без шлема», — написал он.

Автор заключил, что индонезийские власти заинтересованы в привлечении иностранцев, однако лишь тех, кто едет отдохнуть на пару недель.

Ранее сообщалось, что местные жители острова Бали пожаловались в иммиграционную полицию на группу российских туристов, которые арендовали апартаменты в одном месте и якобы не следуют местным нормам и обычаям. Отмечается, что большое количество россиян поселилось рядом друг с другом в округе Южная Кута, что разозлило жителей острова.

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