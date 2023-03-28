Россиянин побывал на Бали и рассказал о «косяках соотечественников»

Россиянин, который уже много лет зимует на индонезийском острове Бали, рассказал о «косяках соотечественников», из-за которых власти страны усиливают контроль за туристами. Этим он поделился на портале «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации снова побывал на Бали и объяснил, что власти Индонезии намерены навести порядок в стране и ужесточить контроль за туристами. При этом, по словам мужчины, для этого есть веские причины.

«Косячат наши соотечественники, хулиганят, буянят — видел своими глазами», — уточнил он.

Россиянин отметил, что «зимовщики» не приносят денег туристической отрасли Бали, так как приезжают не отдыхать, а открывать бизнес или жить. Однако, основав на острове собственное дело, они всеми способами стараются избегать оплаты налогов и нанимают на работу лишь «своих», добавил автор.

«Еще одна претензия — поведение. Чистая правда: россияне смотрят на местных свысока. Не все, но в большинстве своем это так. Вождение в нетрезвом виде, тоже есть такой грешок, особенно на байках погонять, да еще и без шлема», — написал он.

Автор заключил, что индонезийские власти заинтересованы в привлечении иностранцев, однако лишь тех, кто едет отдохнуть на пару недель.