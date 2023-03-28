Что изменится для туристов на Ибице и Майорке этим летом

В прошлом году острова посетили около 16,5 миллионов путешественников, что очень близко к допандемийным показателям. Большинство туристов традиционно прилетают сюда за жарким летним солнцем и чистым морем.
Однако даже постоянным гостям Балеарских островов будет нелишне вспомнить, какие новые правила введены здесь в последние годы.
Балеарские острова стали вторым регионом Испании, где власти ввели туристический налог. Первой была Барселона. Этот налог, называемый еще «налогом на устойчивый туризм», означает плату в размере от 1 до 4 евро с человека за ночь. Оплачивается он в отеле, причем величина сбора зависит как раз от категории средства размещения.
За счет собранных с туристов сумм осуществляются местные природоохранные мероприятия, такие как сохранение морских водорослей — посидонии, вырабатывающей кислород, которая придает Балеарскому морю его знаменитый бирюзовый оттенок, а также восстановление горных домиков в скалистом районе Серра-де-Трамунтана на Майорке.
За последние несколько лет правительство Балеарского архипелага приняло ряд мер по борьбе с небезопасным и антиобщественным поведением в таких местах, как пляжный курорт Магалуф на Майорке и квартал Вест-Энд в Сан-Антонио-де-Портмани на Ибице. Теперь туристы могут расслабиться и забыть о предыдущих впечатлениях от этих регионов.
Туроператорам, барам и представителям местного туристического сообщества в этих районах больше не разрешается рекламировать посещение пабов, устанавливать «счастливые часы», зазывать на вечеринки на катерах и раздавать бесплатные напитки. Правительство Балеарских островов налагает штрафы за такие правонарушения, как приставание к женщинам и чрезмерное употребление алкоголя.
Чтобы защитить природное богатство Балеарских островов, власти сделали еще один шаг к тому, чтобы стать местом, где не будет использоваться одноразовый пластик.
Так, на Форментере пластиковые пакеты уже запрещены, а закон Балеарских островов об отходах подтолкнул гостиничные предприятия отказаться от одноразовых тарелок, столовых приборов, стаканов и бутылок в пользу местной посуды многоразового использования.
Кроме того, с февраля прошлого года все отели на Балеарских островах экономят воду и используют экологически чистые источники энергии.
С 2019 года на Форментере ограничен въезд транспортных средств в разгар сезона.
Все туристы, желающие покататься здесь на автомобиле или мотоцикле с середины июня по середину сентября, должны заранее подать заявку на получение разрешения, и в случае одобрения — оплатить налог в размере от 1,50 до 3 евро в день.
Электромобилями разрешено пользоваться без ограничений, а на гибриды предоставляется 50-процентная скидка. Менорка также рассматривает аналогичную схему, которую могут запустить уже летом этого года. TURIZM.RU