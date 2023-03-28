Китайцы активно бронируют зарубежные поездки на майские праздники

Первомайская праздничная пятидневка в КНР (с 29 апреля по 3 мая) станет серьезной проверкой мировой туристической инфраструктуры. Количество бронирований групповых туров в Китае с 6 по 19 марта увеличилось на 167% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, сообщили в онлайн-турагентстве Ctrip.com. Среди популярных направлений – Таиланд, Египет, Швейцария, Сингапур и Новая Зеландия.

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Туристическое подразделение Fliggy компании Alibaba также подтверждает резкий рост числа заявлений на получение визы для поездок на первомайские праздники. При этом в апреле тенденция, скорее всего, продолжится и достигнет до пандемийного уровня, считают аналитики.