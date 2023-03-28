5 топовых авианаправлений в 2023 году

Пять топовых авианаправлений в 2023 году назвала россиянам тревел-эксперт, основательница турагентства Trinity Mom’s Travel Людмила Чернавская. В интервью «Мосленте» она порекомендовала прежде всего присмотреться к арабским странам — ОАЭ, Катару и Бахрейну.

Фото: Мослента Мослента

«В Эмиратах знают толк в гостеприимстве и умеют угодить любому туристу: моднику в погоне за люксовым шопингом, маме с малышами в поиске спокойствия, искателям приключений в пустыне», — Людмила Чернавская

Видео дня

Катар — новая точка притяжения в этом регионе. После Чемпионата мира по футболу, по словам турагента, эта страна расцвела и ждет туристов со всего света. Небоскребы, парки, идиллический старый город, древние крепости и теплое чистое море гарантируют прекрасный отдых.

Совсем новое для россиян направление – островное государство Бахрейн. Чернавская подчеркнула, что богатая история этой крошечной страны создает ее уникальный колорит. Древнейшие мечети, средневековые военные форты, старинные музеи развлекут туристов, уставших от новодела остальных нефтяных держав.

Таиланд для жителей России был полностью закрыт почти три пандемийных года, и за это время ритм жизни здесь, по словам эксперта, заметно изменился. Отдыхающих пока немного, а внимания к ним гораздо больше. Сервис стал лучше, хорошие отели обновились, а многие старые закрылись. Экология во многих регионах стала гораздо лучше, и даже на центральных пляжах Паттайи и Пхукета, прежде многолюдных и не очень чистых, теперь можно спокойно отдыхать и купаться.

На сегодня Таиланд — одно из самых бюджетных направлений для отдыха благодаря большому количеству регулярных рейсов разных авиакомпаний.

Чернавская посоветовала выбирать тихий остров Краби для релакс-отдыха или шумный центр Паттайи рядом с легендарной Walking Street для более активного времяпрепровождения.

«Еще одно направление — Индия. Знаменитые йога-ретриты в Керале перезагрузят душу, пляжный отдых на Гоа расслабит тело, бессонные мегаполисы Мумбай и Дели взбодрят и покажут все грани жизни богатых и бедных. В Индии нужно быть готовым пробовать все новое: пряную местную кухню, сложносочиненные асаны йоги, поездки по деревням и трущобам, омовение в водах Ганга. Величественный храм Тадж-Махал собирает паломников со всего света, горные тропы открывают новые горизонты планеты и мысли»

В тренде сейчас и Латинская Америка, в частности, Венесуэла. Отдыхающие из США и Канады давно оценили пляжи Карибского моря и Тихого океана, а российские туристы только начинают осваивать эти берега. В этом году многие туроператоры предлагают путевки на остров Маргарита в Венесуэле.

Там есть вся привычная для пляжного отдыха инфраструктура — комфортные отели, оборудованные пляжи, качественное питание и веселые вечеринки. При этом развлекательная программа не оставит равнодушным никого: уроки сальсы на пляже, хайкинг по мангровым лесами в национальном парке Лагуна-де-ла-Рестинга, купание с дельфинами и многое другое.

Маргарита считается одной из лучших в мире локаций для парусного спорта. Здесь можно освоить виндсерфинг и полет с парапланом.

Египет также усердно готовится в этом году принимать россиян. За то время, что страна была закрыта для российских туристов, в Египте провели большую работу над туристическим имиджем, отметила тревел-эксперт.