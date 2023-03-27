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3 часа назад

Турагенты назвали привлекательные по цене пятизвездочные отели Турции

TourDom

Турагенты назвали редакции TourDom.ru 5* отели Турции, наиболее интересные по соотношению цены и качества. В первую очередь специалисты ориентировались на отзывы клиентов по состоянию номеров, территории, питанию и сервису. По названным отелям обычно не бывает никаких замечаний.

Названы привлекательные по цене пятизвездочные отели Турции
Фото: TourDomTourDom

В сети турагентств «Слетать.ру», в частности, отметили гостиницы цепочки Selectum.

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«Когда едешь в отель этой марки, уверен, что никогда не ошибешься. Это определенный уровень продукта», – говорит руководитель международных проектов Любовь Воронина.

Специалист назвала также Liu Resort в Сиде: «Отель в современном стиле бохо. Больше предназначен для пар, но его также любят и семьи с детьми».

Отели сети Kirman Hotels предоставляют много услуг для детей, как маленьких, так и подросших. «Фактически здесь организовано полное сопровождение семей с малышами: если родители что-то забыли, они всегда найдут необходимое в гостинице», – отметила Любовь Воронина.

Некоторые популярные отели выбрали сразу несколько представителей розницы. В частности, к проверенным вариантам турагенты отнесли IC Green Palace в Анталье, Pine Beach, Bellis Deluxe, Alva Donna Exclusive в Белеке. А также гостиницы сетей Akka и Gloria.

«Отели Akka Alinda и Akka Antedon известны хорошим обслуживанием и большим количеством повторных клиентов. В то же время здесь относительно невысокие цены, если сравнивать с объектами подобного уровня в Белеке или Кемере», – поясняет совладелец турагентства Travel Management Андрей Воскобойников.

В несезон турагенты уверенно советуют отдыхать в Alva Donna в Сиде. Здесь подогреваемые бассейны с морской водой, нет шумной анимации, внимательный сервис. В то же время летом при большом стечении гостей территория и пляж могут показаться недостаточно просторными.

Твердой турецкой пятеркой и классикой называют Bellis. «Здесь хороший зоопарк. Для пребывания с детьми это серьезное преимущество», – отмечает Любовь Воронина.

В сети Gloria туристов привлекает большая территория и возможность перемещаться между гостиницами и менять локации. «Похожим достоинством обладает и сеть Sunrise Resort – Starlight Resort в Сиде», – говорит турагент Наталья Котельникова.

Турагенты также обратили внимание на Kimeros Park – сравнительно недорогой отель с красивой территорией и спокойной семейной атмосферой, «без лишнего пафоса». В Magic Life Jacaranda гостям предложат спортивные развлечения, кроме того, многих привлекает пляж с дюнами. В то же время надо иметь в виду, что в отеле отдыхают в основном туристы из Европы.

Заграница,Наталья Котельникова,
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