Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
4 часа назад

«Беднее Кении и Уганды»: туроператоры назвали самую неперспективную для туристов из России страну

Власти одной из африканских страны даже готовы ввести безвизовый режим для россиян. Однако вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян не уверен, что это привлечет путешественников.

Туроператоры назвали самую неперспективную для туристов из России страну
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Дело в том, что в этой стране процветает бедность. Ее благосостояние гораздо хуже, чем у Уганды, Руанды, Кении и Танзании. Помимо этого, в развивающемся курорте совсем нет привычной для российских туристов инфраструктуры. Еще одним важным минусом является отсутствие морей и океанов. А сам билеты в эту страну обойдутся для семьи из трех человек в 350 тыс. рублей. И это без проживания и питания. Речь идет о Зимбабве.

«Россияне не входят даже в первую десятку стран, которые приезжают в Зимбабве. Каких-то особенных перспектив мы не видим», — заявил Мкртчян.

Разумеется, у этого государства есть свои достопримечательности. Например, там можно посмотреть впечатляющий водопад Виктория. Также путешественникам могут устроить сафари, передает «Говорит Москва».

Однако для участия в подомном мероприятии можно поехать и в более близкие страны. Сафари есть в Танзании и Кении. К тому же эти государства имеют выход к Индийскому океану, заключил эксперт.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий