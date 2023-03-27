Туроператоры назвали самую неперспективную для туристов из России страну

Власти одной из африканских страны даже готовы ввести безвизовый режим для россиян. Однако вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян не уверен, что это привлечет путешественников.

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Дело в том, что в этой стране процветает бедность. Ее благосостояние гораздо хуже, чем у Уганды, Руанды, Кении и Танзании. Помимо этого, в развивающемся курорте совсем нет привычной для российских туристов инфраструктуры. Еще одним важным минусом является отсутствие морей и океанов. А сам билеты в эту страну обойдутся для семьи из трех человек в 350 тыс. рублей. И это без проживания и питания. Речь идет о Зимбабве.

«Россияне не входят даже в первую десятку стран, которые приезжают в Зимбабве. Каких-то особенных перспектив мы не видим», — заявил Мкртчян.

Разумеется, у этого государства есть свои достопримечательности. Например, там можно посмотреть впечатляющий водопад Виктория. Также путешественникам могут устроить сафари, передает «Говорит Москва».