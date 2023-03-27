Первые желтые и красные карточки выдали туристам-нарушителям в Таиланде

Иммиграционная служба Пхукета объявила, что первым туристам-нарушителям предъявили красные и желтые карточки в рамках новой системы, которая призвана бороться с нарушениями, сообщает газета Phuket News со ссылкой на данные властей.

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Введенная на Пхукете система отслеживания правонарушений иностранных туристов схожа с правилами футбола, где игрокам выдают цветные карточки и удаляют с поля. Нарушающий порядок иностранный турист получит желтую карточку и сможет продолжить отдых, однако в следующий раз его в страну не пустят. В случае повторного правонарушения гость получит красную карточку и будет выслан с территории королевства немедленно.

«В первой половине марта желтые карточки получили два француза, гражданин Украины и гражданин Швеции. Красные карточки были вручены гражданам Швеции и Франции, которые затем были депортированы», – отмечает газета.

На текущий момент в судах рассматривается 181 дело иностранных граждан по уголовным делам. Согласно данным иммиграционной службы Пхукета, большинство иностранцев, фигурирующих в указанных делах, являются граждане России, Франции, Великобритании, Мьянмы и Камбоджи. К числу наиболее распространенных правонарушений относятся вождение в нетрезвом виде, пребывание в стране по просроченной визе, а также незаконный въезд на территорию Таиланда и работа без разрешения.

Отмечается, что приезжие не очень хорошо разбираются в тайских правилах и обычаях – многие из них утверждают, что не знали о нарушенных законах и постановлениях. Также туристы оправдываются тем, что видели делающих то же самое без наказания граждан и поэтому считали, что могут сделать то же самое без каких-либо последствий.