Туристы обсуждают отток россиян из Баден-Бадена

Издание Schwabische Zeitung выпустило статью о Баден-Бадене и россиянах, которые приезжали в немецкий город на протяжении веков, но нынешняя ситуация на политической арене все изменила. Сейчас туристов из России на курорте практически не встретить. Большинство состоятельных соотечественников продали свою недвижимость в городе и, вероятно, в ближайшее время возвращаться не планируют. Это сказалось и на экономической составляющей – инвестиций стало меньше, а рестораны, отели и бутики массово закрываются. Издание отмечает, что сейчас город сосредоточился на приеме и размещении беженцев с Украины.

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Очевидно, к оттоку россиян из «самого русского» города Германии привела русофобия, всплеск которой начался в прошлом году. «На дверь маленького отеля, которым владеет русская семья, повесили сумку с патронами. Одна из региональных пекарских сетей решила переименовать производимый ею традиционный немецкий пирог из шоколадного теста, творога и пудинга, который в Германии испокон веков называется "Руссишер Цупфкухен", в просто "Цупфкухен", без слова "русский" в его составе», – пишет автор телеграм-канала «НЕБОЖЕНА».

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При этом некоторые подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» не согласны с такими выводами. По их мнению, причиной оттока российских туристов из Баден-Бадена стала отнюдь не русофобия: «Пирог повлиял? Бредятина. Курс евро и отсутствие прямых рейсов, сложности с визой».

И действительно, до Баден-Бадена, как и до остальных европейских городов, самолеты не летают. Один из самых быстрых способов добраться – перелет до Штутгарта с пересадкой в Стамбуле. Кресла на рейсах Turkish Airlines в обе стороны обойдутся в 145 тыс. руб. с вылетом 2 и 10 мая соответственно. Дальше можно пересесть на поезд – дорога займет около 2 часов. К таким сложностям, судя по отзывам, готовы немногие.

Что касается виз, то в октябре Германия ужесточила требования для россиян: теперь гражданам РФ нужно иметь счет в банке, который работает и на территории Шенгенской зоны, чтобы можно было без препятствий снять деньги с карточки.