Власти Зимбабве призвали россиянок не бояться посещать Африку

Заместитель министра информации, СМИ и телекоммуникации Зимбабве Ник Мангвана считает, что гражданкам РФ не следует бояться приезжать в его страну на отдых. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Я знаю, что стереотипы об Африке на Западе негативные. Люди думают, что мы живем в джунглях, спим на деревьях и едим диких животных», — пояснил Мангвана.

Как добавил замминистра информации, лучше заниматься продвижением реального образа Африки через кинематограф и рекламную продукцию.

«Мы стоим только на пороге этого [продвижения имиджа Африки в положительном свете]», — Мангвана.

Как добавил Мангвана, в Африке достаточно безопасно можно передвигаться по улицам с телефоном, не боясь ограбления.

«Думаю, когда прямые рейсы будут запущены, ситуация в плане туризма должна стать лучше», — заключил он.