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1 час назад

Первый за 3 года регулярный рейс отправился из Приморья в Китай

Авторадиоиещё 3

Первый за 3 года регулярный рейс отправился из Приморья в Китай. На нем на переговоры в Харбин, а далее - в Пекин отправилась официальная делегация края во главе с губернатором.

Первый за 3 года регулярный рейс отправился из Приморья в Китай
Фото: UnsplashUnsplash

Планируется, что рейс авиакомпании «Аврора» будет выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям. Также из Владивостока будут летать самолеты в Пекин по вторникам и субботам.

С 27 мая авиакомпания S7 Airlines возобновит прямые регулярные рейсы в Китай — из Иркутска в Пекин и из Новосибирска в Урумчи.

Заграница,АК S7,
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