Первый за 3 года регулярный рейс отправился из Приморья в Китай. На нем на переговоры в Харбин, а далее - в Пекин отправилась официальная делегация края во главе с губернатором.

Фото: Unsplash Unsplash

Планируется, что рейс авиакомпании «Аврора» будет выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям. Также из Владивостока будут летать самолеты в Пекин по вторникам и субботам.