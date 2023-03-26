"Интурист": сроки курортного сезона в Абхазии сместились на месяц вперед

«Абхазия входит в топ-5 популярных массовых туристических выездных направлений. По итогам кампании раннего бронирования, которая закончится в конце марта, продано в три раза больше путевок, чем годом ранее. Спрос на отдых в Абхазии — очень активный. Высокий сезон здесь начнется на месяц раньше обычного — с мая», — указано в сообщении.