Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+12° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
57 минут назад

"Интурист": сроки курортного сезона в Абхазии сместились на месяц вперед

Газета.Ru

Сроки курортного сезона в Абхазии сместились на месяц вперед — на май, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу туроператора «Интурист».

"Интурист": сроки курортного сезона в Абхазии сместились на месяц вперед
Фото: Газета.руГазета.ру

«Абхазия входит в топ-5 популярных массовых туристических выездных направлений. По итогам кампании раннего бронирования, которая закончится в конце марта, продано в три раза больше путевок, чем годом ранее. Спрос на отдых в Абхазии — очень активный. Высокий сезон здесь начнется на месяц раньше обычного — с мая», — указано в сообщении.

Отмечается, что наиболее популярным курортом в стране остаются Гагра, Пицунда и Новый Афон.

Абхазия, по словам представителей туроператора, привлекает туристов сдержанными ценами.

Ранее немецкий город Баден-Баден, который несколько сотен лет был притягательным местом для россиян, оказался в кризисном положении.

Конфликт на Украине и антироссийские санкции привели к краху курорта, отмечает издание Schwaebische Zeitung.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий