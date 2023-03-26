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2 часа назад

Немецкий курорт пожаловался на пустоту без россиян

Lenta.ruиещё 6

Немецкий город Баден-Баден, который более 200 лет являлся курортом для россиян, столкнулся с серьезными трудностями. Об этом пишет газета Schwaebische Zeitung.

Немецкий курорт пожаловался на пустоту без россиян
Фото: Лента.руЛента.ру

С наступлением весны в Баден-Бадене «все может быть как всегда», однако сложившаяся ситуация отличается от прежних времен. Заместитель председателя городского немецко–российского культурного общества Валентина Юшина заявила, что курорт столкнулся с крахом без туристов из России.

«Все кончено. Русские больше не приедут», — подчеркнула она.

Отсутствие россиян грозит Баден-Бадена поворотным моментом. Конфликт на Украине и санкции против Москвы повлекли за собой закрытие ресторанов, отелей и бутиков Сейчас в город прибывает больше украинских беженцев, чем в любой город на юго-западе ФРГ.

Еще в июле сообщалось, что Баден-Баден опустел без россиян. Die Welt отметила, что в городе было зарегистрировано 1,1 тысячи россиян и примерно такое же число людей с двойным гражданством.

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