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2 часа назад

Что нужно знать туристам, выезжающим в мусульманские страны в Рамадан?

Мир24

У мусульман по всему миру наступил священный месяц Рамадан. В этом году он длится с захода солнца 23 марта до вечера 21 апреля. В связи с этим жизнь многих популярных зарубежных курортов не похожа на обычную, отмечает РИА «Новости».

Что нужно знать туристам, выезжающим в мусульманские страны в Рамадан?
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

Специалисты отмечают, что в Турции и Египте нет никаких ограничений в связи с Рамаданом. Некоторые гостиницы предлагают особый сервис для постящихся: ифтар и сухур (вечерняя и утренняя пища во время поста). Кафе в городах открываются ближе к вечеру.

В ОАЭ ограничений с каждым годом все меньше, считают эксперты. Но остается табу на излишний шум и громкую музыку. При этом в некоторых эмиратах ограничения ощутимы. Так, в Абу-Даби бары закрывают на весь период Рамадана, спиртное не продается.

На Мальдивах Рамадан не касается проживающих на островах-отелях – здесь все как обычно.

В Катаре, Омане, Бахрейне во время Рамадана в отелях работают только основные рестораны. Спиртное продать могут, но только в номер. Но в большинстве отелей и это исключено. Отменяются отдельные виды гостиничных услуг, например, могут быть закрыты бассейны.

Во избежание недоразумений туристам рекомендуется с уважением относиться к традициям страны пребывания, особенно в такое время как Рамадан. В эти дни желательно воздерживаться от курения, приема пищи и воды днем в общественных местах, нельзя распивать спиртное за пределами отеля. Важно также не тревожить верующих во время молитвы, исключить публичные ссоры, поцелуи и объятия.

Ранее «МИР 24» рассказал, как проведут верующие священный для мусульман месяц в странах СНГ.

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