Туристический поезд «Гордость Индии» знакомит пассажиров с северо-востоком страны
Индийские железные дороги запустили туристический поезд Bharat Gaurav Deluxe AC Tourist, который отправился во вторник, 21 марта, чтобы исследовать потрясающие горные пейзажи и культуру Северо-Востока. Минакаши Лекхи, государственный министр иностранных дел и культуры, на железнодорожной станции Дели Сафраджунг дала зеленый свет специально разработанному поезду. Об этом сообщает Trinity Mirror, партнер сети TV BRICS.
Тематический поезд «Открытие Северо-Востока: за пределами Гувахати» совершит 15-дневное путешествие и проедет все северо-восточные штаты страны, включая Гувахати, Сивасагар, Агарталу и Удайпур в Трипуре, Джорхат и Казирангу в Ассаме, Унакоти, Димапур и Кохиму в Нагаленде и Черапунджи и Шиллонг в Мегхалае.
Запуск туристического поезда Bharat Gaurav («Гордость Индии») осуществляется в рамках инициатив правительства страны по развитию внутреннего туризма Ek Bharat Shrestha Bharat («Одна Индия – превосходная Индия») и Dekho Apna Desh («Посмотри на свою страну»).
В поезде предусмотрены места двух классов — первый AC и второй AC, и он может вместить в общей сложности 156 пассажиров. Сообщается, что в рамках схемы Bharat Gaurav Train предоставляется концессия в размере 33% для развития железнодорожного туризма. В стоимость билета также входит проживание в отеле, все вегетарианские блюда, осмотр достопримечательностей в соответствующих городах и туристическая страховка.