Жительница Испании рассказала о традициях на местных свадьбах

Свадьба в Испании — один из важных праздников в жизни человека. Однако это тожественное мероприятие — удовольствие не из дешевых, поделилась блогер, журналист, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о стоимости испанских свадеб и местных традициях.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Стоимость испанской свадьбы

Видео дня

Блогер сообщила, что Испания занимает второе место в мире по дороговизне заключения брака после США.

«Средняя стоимость свадьбы в Испании составляет 22 тысячи евро, опережая Францию (16,5 тысячи евро), Англию (18 тысяч евро), Италию (21 тысяча евро) и Канаду (20,5 тысячи евро). А самым дорогим городом для свадьбы в стране и четвертым в мире является Севилья, где торжественное мероприятие с 100 гостями может обойтись в 34 тысячи евро», — привела данные Бердова.

Испанское издание La Sexta сообщало, что десять лет назад свадьба могла стоить от 10 до 12 тысячи евро, а сейчас траты на нее выросли в два раза, добавила собеседница «Ленты.ру».

Площадки для испанских свадеб

Большой плюс испанских (каталонских) свадеб, на которых чаще всего много гостей, — это площадки. Обычно под мероприятие арендуют отдельные поместья и замки, а выбор их очень большой, рассказала Бердова.

«На традиционных свадьбах может быть и больше 100 гостей, поскольку обычно приглашается вся семья, большое количество друзей и коллег. Но, как и все остальное, это зависит от самой пары. Конечно, в последнее время, а особенно после пандемийных ограничений, популярными стали камерные свадьбы с ограниченным количеством гостей», — поведала девушка.

Одежда жениха и невесты

Блогер отметила, что чаще испанские невесты предпочитают не особо пышные платья. Также она добавила, что во всем мире молодожены выбирают свадебные платья испанских брендов, которые считаются основными в этой категории: Pronovias, La Sposa и Rosa Clara.

Собеседница «Ленты.ру» сообщила, что у испанцев есть такое же суеверие, как и в России: если жених увидит платье невесты до начала церемонии, то в браке будет не все в гладко и хорошо.

Традиции на испанских свадьбах

«Один из наиболее типичных и популярных традиционных ритуалов — бросание риса или лепестков роз (более современный вариант) на молодоженов при выходе из места проведения церемонии. Рис символизирует плодородие, и таким образом паре желают изобилия. Кстати, в испанском городе Кадис эту традицию посчитали опасной и ввели запрет на бросание риса на свадьбах, чтобы не поскользнуться», — сказала она.

Во время свадебного банкета гости дарят жениху и невесте деньги или подарки для дома, отметила жительница Испании.

«Также принято, чтобы жених и невеста дарили гостям ответные небольшие презенты. После ужина невеста бросает свой букет цветов, а незамужние гостьи пытаются его поймать. Согласно традиции, тот, кто поймает его, будет следующим, кто выйдет замуж, — аналогично с Россией», — рассказала девушка.

Бердова поведала, что испанские свадьбы обычно заканчиваются раньше российских — до утра никто особо не гуляет. Банкет на пару часов считается достаточным.