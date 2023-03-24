Куда поехать отдохнуть в апреле

Идеальные направления для путешествий в середине весны.

Фото: Daily Moscow Daily Moscow

Праслин, Сейшельские острова

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Поместье La Cigale Estate расположилось на берегу райского острова Праслин на Сейшелах. Найти романтичнее место для проведения свадебной церемонии невозможно. Уединенно стоящая в тенистой зелени пальм вилла с пятью комнатами и четырьмя отдельными бунгало идеально подойдет для размещения большой семьи или компании друзей до восемнадцати человек. Это абсолютно эксклюзивная история, так как поместье предназначено для единовременной аренды, что гарантирует максимальную приватность для всех гостей.

Озеро Комо, Италия

Гости отеля Grand Hotel Tremezzo могут стать главными героями сценария шпионских приключений в духе бондианы, отправившись в новый тур «Chic Nic» на фирменном катере. В ходе экскурсии все желающие могут посетить некоторые из локаций, появлявшихся в фильмах про агента 007 на озере Комо. Например, виллу Балбьянелло, где были сняты кадры «Казино Рояль». В качестве антуража - изысканные блюда итальянской кухни под аккомпанемент коктейля, приготовленного по знаменитой формуле Бонда «взболтать, а не смешивать».

Шри-Ланка

Расположенный в уединении на южном побережье Шри-Ланки, отель Anantara Peace Haven Tangalle - идеальное место для весеннего ретрита. Новая трехдневная программа Sanjeewana Ayurvedic Journey поможет настроиться на отпускной лад и забыть о стрессе и суете большого города. В нее входят целебные спа-процедуры, медитация в храме и церемонии у огня под руководством монаха и опытного йога, а также уроки приготовления блюд ланкийской кухни и выпекания лепешек в дровяной печи. Все эти занятия заряжены на покой и умиротворение.

Атолл Мату, Мальдивские острова

Мальдивы - идеальное направление для отдыха в любое время года. Прекрасным вариантом размещения для большой семьи или компании друзей станет роскошная резиденция отеля Ozen Life Maadhoo’s Residence. Это уединенно расположенная в океане водная вилла с собственным причалом. В распоряжении гостей три просторные спальни, каждая с собственной ванной комнатой, а также тренажерный зал, гардеробная и гостиная с выходом на террасу. Там находится невероятной красоты инфинити бассейн, откуда открывается потрясающий вид на Индийский океан.

Пхукет, Тайланд