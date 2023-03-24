Транспорт в Китае: на чем ездить туристу

Китай начинает постепенно открываться для туристов после пандемии, и у россиян эта страна может стать одной из самых перспективных для путешествий. В связи с этим рост интереса к китаю растет. Путешественники сталкиваются с некоторыми сложностями при поездке в Китай, и одна из них — использование общественного транспорта.
Дело в том, что отдых в больших городах Китая не похож на пляжный в Турции. Дело в том, что туристам нужно самостоятельно посещать достопримечательности, выбирать места для посещения и передвигаться. Об общественном транспорте Китая — в материале “Рамблера”.
Автобусы, троллейбусы и трамваи в Китае работают как в крупных городах, так и в провинциях. Несмотря на большое количество людей в часы пик, все ходит исправно и по расписанию. Из-за обилия людей и пробок в Китае пешеходные переходы переносят под землю или над ней, а на автострадах сокращают количество светофоров. Тем не менее, стоит планировать свой маршрут с учетом часов пик. Все схемы передвижения наземного транспорта опубликованы на официальных сайтах, а также на остановках, но все сделано исключительно на китайском языке.
Проезд стоит от 1 до 5 юаней и зависит от дальности поездки. Интересно, что проезд оплачивается картой или телефоном. Если у вас с собой есть наличные деньги, то оплата добровольная и здесь призывают к вашей совести — рядом с водителем стоит прозрачная коробка, куда нужно кинуть деньги. Если мелочи нет — кладите больше.
Про метро Китая можно рассказывать очень долго, но туристам нужно знать всего несколько вещей. Первая: старайтесь не пользоваться метро в час пик. Заходите только в том случае, если очень хотите острых ощущений. Однако в любое другое время в метро довольно просторно, поэтому не бойтесь туда заходить. Это очень быстрый и комфортный транспорт. Второе: в метро Китая вам нужно каждый раз покупать новый билет, здесь нет пластиковых карточек и проездных. Третье: ваш билет нужно сохранять до конца поездки. При выходе его надо будет положить в специальную коробку или отдать контролеру — это нужно для того, чтобы его могли использовать второй раз.