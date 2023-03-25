Туристам не хватило мест в отеле 5* на Шри-Ланке

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Турагенты рассказали, что в отеле Maxx Royal Belek 5*, помимо реновации нескольких вилл, идет ремонт по всей территории. Это стало сюрпризом и для них, и для туристов. «Просто там глобальная реконструкция! Вся территория перекрыта и раскурочена. Перед отелем полностью перекрывают помост до самого моря», – рассказала собеседница. Редакция направила запрос в гостиницу.

При этом агент отмечает, что информация о ремонте в отеле якобы не предоставлена на сайте. Эти данные можно найти на странице одного из туроператоров. Там указано, что в Maxx Royal Belek проводятся «небольшие ремонтные работы».

Эти самые работы мешали некоторым туристам уже в феврале: «Звуки стройки отвлекали от отдыха. Все-таки платишь за сервис, и хочется получить его сполна. Лучше бы они закрылись на какое-то время и отремонтировали все нон-стопом». При этом гости отметили высокий уровень обслуживания и сказали, что в остальном их отдых прошел хорошо.

Отзывы туристов об отеле в основном положительные. «Как всегда, отлично, немного подустал вид номеров, но сервис высокий», – написала одна из россиянок в Яндексе. «Отдых в этом отеле, несмотря на глобальный ремонт, получился незабываемый», – поделился своим мнением пользователь на сайте Tripadvisor.

Напомним, что в январе турагенты уже