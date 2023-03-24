Туристам не хватило мест в отеле 5* на Шри-Ланке

Некоторым туристам, улетевшим в среду на Шри-Ланку с опозданием в 6-часов, на месте пришлось столкнуться еще с одной задержкой. Добравшись до Araliya Beach Resort & Spa в Унаватуне, они не смогли заселиться в забронированные номера. «Мы приехали в 17 часов, но сказали - нет номеров. Начали уговаривать поехать в другой отель на двое суток. 6 человек согласились, остальные уперлись», - рассказал один из туристов в беседе с журналистом TourDom.ru.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В итоге спасли только хороший английский и настойчивость. Менеджмент отеля начал искать варианты вплоть до заселения в комплекс spa. «В итоге через несколько часов убеждений нас заселили на ночь в одну из комнат апартаментов, но без душа и сейфа. Других тоже пристроили как-то».

По информации редакции, без своих номеров оказались клиенты нескольких туроператоров. Как пояснили в одной из компаний, люди столкнулись со сложностями при заселении из-за технических проблем в системе бронирования. «Принимающая сторона по возможности решила все оперативно и приехала в отель для помощи туристам. К вечеру четверга 9 из 10 наших гостей уже получили номера в соответствии со своими ваучерами. Еще один пока что размещен в другом отеле», - рассказали журналисту TourDom.ru.

Туристы подтвердили, что спустя ночь им предоставили оплаченный номер. Правда, некоторые предпочли остаться в первоначальном варианте размещения. «Двух наших туристов вчера поселили в номер для инвалидов, а у них стандарт был куплен. Сегодня решили не менять, хоть их номер и достаточно необычен».