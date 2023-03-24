Какие экскурсии можно посетить в Хуньчуне в 2023 году: цены

Пока жители Приморского края ждут возобновления безвизовых поездок в приграничные города Китая, туристические компании КНР уже подготовили актуальный список экскурсий в Хуньчуне. Какие новые места смогут увидеть россияне и какова цена экскурсий, читайте в материале «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Однодневные туры

Наибольшей популярностью у туристов пользуются однодневные туры. Туристические компании предлагают познакомиться с достопримечательностями не только Хуньчуня, но и близлежащих городов. Рассказываем, что предлагают китайцы и сколько это будет стоить.

· Обзорная экскурсия по Хуньчуню – 50 юаней;

· Горячие источники на горнолыжной базе «МДК» и шведский стол – 270 юаней;

· Тематический парк «Царство динозавров» – 400 юаней;

· Аквапарк «Царство динозавров» – 550 юаней;

· Посещение парка и аквапарка «Царство динозавров» – 550 юаней;

· Горячие источники и сауна в парке Пианьшань – 320 юаней;

· Посещение стеклянного моста 5D – 360 юаней;

· Посещение стеклянного моста и горячих источников – 420 юаней;

· Горячие источники, ужин и прогулка по вечернему Яньцзи – 420 юаней;

· Экскурсия в город Дуньхуа на поезде – 430 юаней;

· Экскурсия в город Яньцзи – 180 юаней;

· Экскурсия в Тумэнь – 180 юаней;

· Экскурсия в национальный парк Чанбайшань – 650 юаней.

Посещение китайских садов

При посещении китайских городов у туристов пользуются популярностью экскурсии в местные сады. Так, весной здесь можно присоединиться к сбору клубники, а осенью – яблок.

Стоимость экскурсии – 50 юаней с человека. Посещение плантации занимает три часа. Собранные фрукты и ягоды можно приобрести и забрать с собой.