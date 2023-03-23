В исламском мире – Рамадан: что надо помнить туристам

В исламском мире наступил особый месяц – Рамадан, священный для всех верующих. В нынешнем году он выпал на даты с 23 марта по 21 апреля. В эти дни мусульмане отказываются от приема пищи и питья от рассвета до заката и развлечений. В курортных районах в странах Ближнего Востока и Северной Африки, где традиционно отдыхают иностранцы, особых ограничений для туристов нет. Однако организаторы туров напоминают о правилах поведения в дни Рамадана.

Фото: Tourdom Tourdom

Мальдивы

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На Мальдивских островах особых требований к туристам во время Рамадана нет. На территории отелей обслуживание происходит в обычном режиме. А если необходимо выбраться за пределы островков-отелей, надо быть готовым к изменениям времени работы трансферов и транспорта, развлекательных учреждений и ресторанов. Обычно все точки общепита закрыты в дневное время. Днем вне отеля туристам следует воздержаться от курения и употребления еды, воды, алкоголя.

В памятке для туристов на время Рамадана ANEX Tour напоминает о необходимости избегать конфликтов и разговоров на повышенных тонах, оскорблений, непристойных жестов и выражений, не включать громко музыку. Считаются неприличными поцелуи и объятия на людях. Туристам рекомендовано носить скромную и закрытую одежду, которая прикрывает плечи и колени.

Впрочем, подобные рекомендации относятся ко всем мусульманским странам и их соблюдение желательно не только во время месяца Рамадан.

ОАЭ

Туристам, отдыхающим во время поста в ОАЭ, можно считать, повезло, отметил Дмитрий Арутюнов, глава компании «АРТ-ТУР». По его словам, большинство пляжных отелей устанавливает во время Рамадана специальные палатки, в которые после заката приглашают отдыхающих на ифтар – первый прием пищи после длинного дня (сухур-завтрак у мусульман обязательно до рассвета). Все очень аутентично: негромкая арабская музыка, неторопливые беседы в красивой обстановке.

В частности, в Дубае никаких ограничений для туристов не предвидится. Возможен отпуск алкогольных напитков только вечером в ряде отелей Шарджи. Закрытые бары можно увидеть в Абу-Даби.

Турция

В Стамбуле местные жители по-разному относятся к запретам на месяц Рамадан. Как отмечают в соцсетях, в районе Фатих, например, их соблюдают: «Там почти в любой локации можно ощутить очарование барабанщика, кричащего в ночи». В Ускюдар и Кадыкей – максимально светских районах города – стоят грузовики с бесплатной едой на вечернюю трапезу. «Кстати, она для всех, даже если вы туристы, можете встать в длинную очередь за вкусными бутербродами с мясом», – сообщает очевидец.

На курортах в Анталье, Аланье, Кемере и в других районах нет никаких ограничений для отдыхающих на территории отелей.

Египет

В Хургаде и Шарм-эль-Шейхе во время Рамадана все отели работают как обычно. В соцсетях по итогам прошлых лет можно встретить лишь замечания, что персонал выглядит усталым и медлительным. Что не мудрено: весь день провести без капли воды и кусочка лепешки.

На городских улицах с утра обычно не работают кафе и ресторанчики, которые ждут посетителей лишь в вечернее время. Продажа алкоголя и пива во всех городских заведениях и магазинах запрещена. После захода солнца и традиционного ифтара многие местные жители выходят на прогулки до поздней ночи – в зависимости от погоды.

Другие страны исламского мира

Туристам на Ближнем Востоке – в Катаре, Бахрейне, Омане – можно ожидать, что в отелях будут открыты не все рестораны. Также возможны ограничения в продаже алкоголя в гостиницах.

В Северной Африке – Тунисе и Марокко, курорты которых давно облюбовали российские туристы, также особых требований к отдыхающим не предъявляют. В магазинах Туниса продажа спиртного запрещена, однако это не касается отелей. А в городах Марракеш и Агадир в Марокко в некоторых супермаркетах его приобрести возможно, предъявив паспорт, сообщают в соцсетях туристы.