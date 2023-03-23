Жители Бали выявляют «неправильных» туристов и сдают их полиции

Индонезийские власти с начала марта реализуют на курортном Бали программу по перевоспитанию туристов. Как результат – десятки депортированных иностранцев, среди которых есть и российские граждане. Поводом для задержания и высылки из страны становятся обвинения в незаконном оказании услуг и предпринимательстве. Штрафуют за езду на мотобайках без шлема и прогулки топлес. Источниками информации служат соцсети и сообщения бдительных жителей острова.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Подробности о нескольких случаях редакции TourDom.ru сообщил администратор тг-чата о жизни на Бали под ником Фуркат. По его информации, двоих наших соотечественников вызвали в иммиграционный офис и обвинили в нелегальной работе. Доказательством послужили размещенные ими в Инстаграме фото виллы и байка.

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«Фактов сдачи в аренду не было, выписали штраф и отпустили, – рассказал Фуркат. – Ребятам повезло, дальше уже дали указание депортировать всех подряд».

Например, в прошлый понедельник было сообщено о высылке из страны тренера по занятию теннисом, названного местными властями как IZ.

Другая история – про инструктора по вождению мотобайка от первого лица: «10 дней просидел в тюрьме. Дело сфабриковали. Заставили подписать на депортацию и сказали, что будут держать несколько месяцев, если я не соглашусь. Да, мы преподавали, но про меня лично они ничего не знали, и не было достаточно доказательств».

В соцсетях подобных примеров немало, причем, как видно из комментариев, наши соотечественники не всегда следуют правилам, установленным в Индонезии. На профильном форуме Сергей Коновалов рассказал, что вынужден был покинуть Бали за пересдачу комнаты на арендованной им вилле. Иммиграционная служба отследила его сообщение в Фейсбуке.

В выявлении «неправильных» туристов активно участвуют местные жители. В чатах сообщают как об отдельных активистах, так и приводят в пример инстаграм-аккаунт, регулярно собирающий компромат на иностранцев. Очередной жертвой стал Сергей Родин, опубликовавший свои фотографии, принятые бдительными балийцами за портфолио. Итог – депортация.

Полиция поощряет помощь гражданских в выявлении нарушителей. В дополнение к фотофиксации невыполнения ПДД иностранцами, власти призвали сигнализировать и о транспортных средствах с нестандартной информацией на номерных знаках. В пабликах есть снимки, где на номерах фигурируют russkii turist и другие надписи латиницей.