Посольство РФ в Индонезии попросило россиян соблюдать местные законы

20 марта из Индонезии были депортированы 47 иностранных граждан, включая 13 россиян.

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Российское посольство в Индонезии призвало граждан РФ соблюдать местные законы и обычаи. Данное обращение связано с недавней депортацией 13 российских туристов с популярного курорта Бали, передает РИА Новости.

Напомним, что 20 марта из Индонезии были депортированы 47 иностранных граждан, включая 13 россиян. Основной причиной депортации стало несоблюдение путешественниками правил туристической визы.

В консульстве добавили, что иностранные туристы были депортированы с острова за ведение незаконной деятельности и несоблюдение иммиграционного законодательства.