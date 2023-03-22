Отпуск в Китае: всё самое интересное для туристов

Прежде всего отметим, что Китай с 15 марта открыт для туристов после очень продолжительной паузы, вызванной пандемией. Китай возобновил выдачу всех типов виз для иностранцев. В страну также можно въехать по еще не истекшим разрешениям, оформленным до 28 марта 2020 года. Как отмечают эксперты, все три последних года в КНР готовились – в стране построили новые гостиницы и отремонтировали уже имеющиеся. И пока в Ассоциации туроператоров России (АТОР) ожидают скорейшего возвращения взаимного группового туристического «безвиза» между КНР и РФ, у вас есть время выбрать, куда отправиться. А выбрать есть из чего.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Пекин

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Одна из древнейших столиц планеты. Городу более 3000 лет. Пекин огромный, шумный и многоликий. Архитектура столицы сочетает в себе застройки советского типа с удивительными императорскими дворцами, парками и храмами. Пекин стоит посетить ради атмосферы необычного мегаполиса, вкусного ужина в китайском ресторанчике, знакомства с историческими достопримечательностями и прогулок по бескрайним улочкам.

Шанхай

Огромный современный мегаполис со всеми удовольствиями больших городов и лучшим шоппингом в стране. Город заполнен торговыми центрами, магазинами и рынками. После покупок приятно просто прогуляться. В Шанхае рядом с небоскребами уживаются старинные улочки, оставшиеся от колонизаторов.

Гуанчжоу

Это третий город в Китае после Пекина и Шанхая. Гуанчжоу — город цветов. Здесь очень мягкий климат, и весной город превращается в огромный цветущий сад. Удобно, что все основные достопримечательности собраны в одном месте — в Старом городе.

Чэнду

Город, где китайская экзотика сохранилась в первозданном виде. Здесь можно найти чайные под открытым небом с массажистами и — ничего себе — профессиональными чистильщиками ушей. Чэнду богат и на современные постройки, а еще здесь изобилие исторических достопримечательностей.

Гонконг

Не просто город, а целый регион. Его еще называют «азиатским Нью-Йорком». Гонконг — рекордсмен Китая по высоткам. Идеальное место для шоппинга и тусовок до утра.

Тибет

Мировая столица буддизма. На вершине горы Кайлас, по легенде, живет одно из воплощений Будды. Пускать сюда туристов стали не так давно — всего 30 лет назад. Для путешествие придется получить специальное разрешение от китайских властей.

Гранд-канал

Река длиной 1782 км является самой длинной рукотворной рекой в мире. Гранд-канал внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Канал строили по частям почти 2500 лет. Лучший вид на канал открывается в портовом городке Цанчжоу. Там же швартуются 15 круизных лайнеров на 12 причалах для туристов.

Великая Китайская стена

Интерес к Великой Китайской стене не стихает и никогда не стихнет. Причем не только у туристов, но и у ученых. Процесс возведения лишил жизни сотни тысяч людей, участвовавших в строительстве, породил массу слухов и стоил колоссальных усилий и затрат. Сегодня стена — символ национальной гордости Китая и одна из самых популярных достопримечательностей страны.

Цзянсу Гарден Экспо

Провинция Цзянсу славится своими садами, которым более 2000 лет. А в 2021 году в столице провинции Нанкин возвели выставочный парк. Здесь можно прогуляться по классическим китайским садам, водному ботаническому саду, посетить театр или пешеходную торговую улицу.

Терракотовая армия

Колоссальная по размаху и немного пугающая достопримечательность Китая. Многотысячный военный гарнизон глиняных статуй ростом 1,9-1,95 метра. Статуи воинов захоронили более 2000 лет назад с первым императором Цинь-Шинь Шихуанди. Правда, сначала он распорядился захоронить с собой 4000 молодых воинов, но советники отговорили его от этого жуткого поступка. Тогда и было решено вместо людей соорудить глиняные фигуры воинов. Терракотовая армия входит в список самых известных исторических памятников в мире.

Исследовательский питомник гигантских панд

Любимцы публики, за которыми можно наблюдать хоть весь день, гигантские панды — национальное сокровище. В заповеднике к ним относятся максимально бережно. Пандам обеспечены условия, близкие к естественным, а когда животное становится самостоятельным, его выпускают на волю. Под опекой питомника также находятся десятки других исчезающих видов.

Гигантский Будда в Лэшане

Огромная скульптура Будды высотой 71 метр высечена прямо в скале. Располагается в месте слияния трех рек, которое образует опасные водовороты. Работая над скульптурой, строители сбрасывали осколки скалы прямо в реку, это позволило немного утихомирить буйные воды. Считается, что так Будда укротил водную стихию. Со временем горная порода начала разлагаться, и власти Китая организовало реконструкцию. Статуе вернули первоначальный вид и установили водоотводную конструкцию.

Монастырь Шаолинь

Старейшая буддийская святыня, о которой, наверное, знает каждый. Монастырь стоит в необычайно красивом обрамлении лесов и гор. Место пропитано священным духом.

Основателем монастыря Шаолинь считается индийский проповедник Бато. А человеком, благодаря которому в Шаолине возникали и развивались боевые искусства, был другой индийский миссионер — Бодхидхарма.

Комплекс храма состоит из нескольких залов: Снежный, Пилу, Чуйпу. А если подняться выше монастыря, можно попасть в пещеру, где, согласно преданию, Бодхидхарма провел в медитации 9 лет подряд.

Остров Хайнань

Восточные Гавайи — так называют остров Хайнань. Идеальное место для любителей пляжного отдыха. Самый фешенебельный пляж — Ялонг. Возле него находятся и пятизвездочные отели, и поля для гольфа, и центры дайвинга.

Отдых можно разнообразить экскурсиями, заповедниками с бабочками или обезьянами. Помимо этого на острове множество оздоровительных клиник с китайской медициной и термальными источниками.

Курорт Бэйдайхэ

Отлично подойдет для семейного отдыха. К услугам туристов есть океанариум, аквапарк и спа-комплекс «Золотой дракон», а неподалеку находится Великая Китайская стена.

Циндао