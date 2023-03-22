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1 час назад

Что изменится в турецких отелях с переходом на летнюю концепцию

TourDom

С 1 апреля во многих отелях Турции начинает действовать летняя концепция. Редакция TourDom.ru выяснила, какие новинки подготовили для туристов наиболее популярные гостиницы.

Что изменится в турецких отелях с переходом на летнюю концепцию
Фото: TourDomTourDom

В Titanic Mardan Palace 5* с середины апреля откроют пирс, заработают бары, детский мини-клуб. Летние площадки будут доступны отдыхающим в зависимости от погоды. В новый сезон отель вступит с обновленным меню ресторанов a la carte.

С 1 апреля откроются все пляжные зоны, включая Alia beach club, в другом luxury-отеле, Regnum Carya 5* в Белеке.

В сети Akka Hotels в меню включат импортные алкогольные напитки. «Расширится анимационная и спортивная программа. С одного до пяти увеличится число работающих заведений a la carte», – сообщил редакции TourDom.ru представитель сети Улугбек Рашидов.

В отеле Pine Beach Belek 5* с апреля начнет действовать концепция «ультра все включено», подразумевающая широкий выбор импортных напитков. Откроются 11 баров, два основных ресторана, три снэк-бара, мороженое станет доступным для гостей в течение всего дня. Заработает активная детская и взрослая анимация.

На систему питания Ultra all inclusive перейдет также один из двух турецких отелей сети Corendon Hotels, Grand Park Lara 4*. В сезоне-2023 его гостям обещают новые развлекательные программы.

В LIU Resorts 5* в Сиде глобальных изменений в обслуживании летом не произойдет, «всё будет так же хорошо», сообщили в отеле. Новый сезон встретят специальной программой. С 29 апреля по 1 мая отдыхающие, при условии соблюдения дресс-кода – белый наряд в богемном стиле – смогут принять участие в эксклюзивном мероприятии для гостей.

Многие туристы интересуются, продолжат ли в отелях подогревать бассейны с наступлением весны. По информации из соцсетей, в большинстве гостиниц в апреле они останутся теплыми. В частности, в Alva Donna в Белеке подогрев будет включен до окончания майских праздников, а в отелях цепочки Akka Hotels – до 31 мая.

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