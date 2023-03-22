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43 минуты назад

5 стран для безвизовых путешествий на майских праздниках

runews24.ru

Без оформления визы россияне смогут поехать в Армению, которая известна своими красочными пейзажами и активными видами отдыха.

5 стран для безвизовых путешествий на майских праздниках
Фото: runews24.rurunews24.ru

Для отдыха на предстоящих майских праздниках российские туристы смогут отправиться на отдых в страны, где не требуется оформление визы. Топ-5 стран для безвизовых путешествий представил портал MSK1.

Отмечается, что без оформления визы россияне смогут поехать в Армению, которая известна своими красочными пейзажами и активными видами отдыха. При этом отдых в Армении считается одним из наиболее доступных туристических направлений.

В том числе граждане РФ смогут отдохнуть в Израиле, для посещения которого им нужен лишь загранпаспорт. Также в период длинных майских выходных жители России смогут выбрать путешествие в Монголию, которая также доступна для безвизовых поездок и славится уникальной культурой и яркими пейзажами.

Помимо этого, для отдыха на популярных курортах Турции и ОАЭ российским туристам также не требуется оформление визы.

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