5 стран для безвизовых путешествий на майских праздниках

Без оформления визы россияне смогут поехать в Армению, которая известна своими красочными пейзажами и активными видами отдыха.

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Для отдыха на предстоящих майских праздниках российские туристы смогут отправиться на отдых в страны, где не требуется оформление визы. Топ-5 стран для безвизовых путешествий представил портал MSK1.

Отмечается, что без оформления визы россияне смогут поехать в Армению, которая известна своими красочными пейзажами и активными видами отдыха. При этом отдых в Армении считается одним из наиболее доступных туристических направлений.

В том числе граждане РФ смогут отдохнуть в Израиле, для посещения которого им нужен лишь загранпаспорт. Также в период длинных майских выходных жители России смогут выбрать путешествие в Монголию, которая также доступна для безвизовых поездок и славится уникальной культурой и яркими пейзажами.