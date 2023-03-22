«Хуже любого хостела»: россиянка — об отеле в Таиланде

Российская туристка побывала в бюджетном бутик-отеле Club Bamboo на тайском острове Пхукет и описала его фразой «хуже любого хостела». Своими впечатлениями девушка поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Россиянка рассказала, что уже не первый раз отправляется на отдых в популярную курортную страну Азии.

«Отдыхала и в шикарных отелях с райскими пляжами, и в городских хостелах, видела разный Таиланд, но этот отель реально худший, хоть по фото и может показаться, что там хорошо», — пояснила она.

Туристка пожаловалась на наплевательское отношение персонала к гостям, грязный пляж, а также сырость и вонь в номере и на всей территории гостиницы.

«Постельное белье пахнет тухлятиной, полотенца дырявые, в санузел страшно войти, — добавила она. — За неделю отдыха отключали воду и электричество несколько раз на три-четыре часа. Иногда даже с самого утра не было воды».

По словам читательницы портала, тараканы и муравьи — обычное дело для Таиланда, но даже в самых бюджетных отелях страны в номерах есть средства от насекомых.

«Тут, конечно, ничего такого нет, — отметила она. — Муравьи кучкуются в ванной, а тараканы — под кроватью».

Путешественница рекомендовала отдыхающим обходить стороной этот отель.