Турагенты: дорогие отели Турции бронируют охотнее экономичных

«В это время погода уже хорошая, а цены пока не кусаются. В июле и августе, уверена, будет в любом случае 100%-ная загрузка, потому что до последнего ждут очень многие. У кого-то отпуска, у кого-то просто голова так работает, что привык бронировать в последний момент», – сказала представитель гостиницы. По ее словам, люди готовы платить за качественный сервис: «Туристы видят, что тарифы не меняются, и на отдельные даты отель уходит в стоп. Они делают вывод, что прайсы падать не будут».