Турагенты: дорогие отели Турции бронируют охотнее экономичных

Участники телеграм-канала для специалистов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В» согласились со словами директора турецкой компании Time Services Сезгина Озера, что бронирование туров в Турцию замедлилось. Но лишь отчасти: «Да, Турция дорогая. Экономсегмент не продается совсем. А вот отели уровня выше среднего как раз заказывают».
«Первый этап раннего бронирования был слабый. Но сейчас активно пошли продажи на лето, и именно сегмент средний и выше среднего. Клиенты заказывают как VIP-отели, так и популярные гостиницы 5*», – сообщил руководитель турагентства Travel Times Георгий Томаев.
Среди luxury-объектов, пользующихся спросом у туристов, – отели Regnum, Rixos, Maxx Royal, Gloria, Titanic.
В одном из востребованных отелей высокого уровня редакции рассказали, что на высокий сезон – июль-август – продажи в России пока низкие, но зато очень хорошо грузится май и июнь.
«В это время погода уже хорошая, а цены пока не кусаются. В июле и августе, уверена, будет в любом случае 100%-ная загрузка, потому что до последнего ждут очень многие. У кого-то отпуска, у кого-то просто голова так работает, что привык бронировать в последний момент», – сказала представитель гостиницы. По ее словам, люди готовы платить за качественный сервис: «Туристы видят, что тарифы не меняются, и на отдельные даты отель уходит в стоп. Они делают вывод, что прайсы падать не будут».
В сети турагентств «География» чаще бронируют 5* отели, оптимальные по соотношению «цена – качество». «В основном туристы выбирают крепкие уверенные “пятерки”. Это Selectum Family, Alva Donna в Белеке, Granada Luxury, Royal Garden Beach, – отмечает директор по развитию Светлана Столярова. – При этом экономотели пока не покупают».
В других турагентствах называют проверенные Bellis, Megasaray Club Belek, IC Green Palace, Pine Beach. «Хоть и для этих отелей цена высокая», – говорит турагент Наталья Котельникова. Она приводит пример: тур на 9 ночей с проживанием в Megasaray Club Belek для семьи из двоих взрослых и двух детей в июле стоит 555 тыс. руб. («фемили сьют»).
«Отдых на семью теперь обходится не меньше полумиллиона рублей, и это по раннему бронированию. А тур в Voyage Belek, например, для этой же семьи предлагается за 850 тыс., в Maxx Royal или Rixos – от 1 млн 350 тыс. до 1,5 млн».
По словам специалистов, особая ситуация сложилась с виллами в востребованных отелях – многие из них на некоторые летние даты уже распроданы.
«Их в принципе в гостиницах не много, но если заказывать заранее, то можно найти. В этом и плюс раннего бронирования – не только сниженные цены, но и наличие мест», – говорит Георгий Томаев. По его словам, чаще спрашивают виллы Regnum Carya, Glorya.
Во время выставки MITT гендиректор турецкой компании Time Services Сезгин Озер сказал, что поток бронирований из России значительно замедлился. Причины – последствия землетрясения, ослабление рубля, подорожание размещения в отелях на 30–40%. У туристов создалось впечатление, что Турция слишком дорогая.