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1 час назад

Власти Бали признались в слежке за российскими туристами в соцсетях

Lenta.ruиещё 3

Иммиграционная служба Бали отслеживает возможные правонарушения российских туристов в их социальных сетях. Об этом заявил замглавы ведомства Нгурах Рай Сугито, пишет РИА Новости.

Власти Бали признались в слежке за российскими туристами в соцсетях
Фото: Лента.руЛента.ру

Сугито признался, что сбор данных в сети помогает властям острова отлавливать путешественников, злоупотребляющих туристическими визами. По его словам, недавно офицерам иммиграционной службы «попались» двое россиян, которые рекламировали в социальных сетях уроки езды на мотоцикле. Мужчины были депортированы с Бали.

«Наши офицеры не ограничиваются полевым патрулированием, они также следят за туристами через соцсети. Нам также очень помогает индонезийское сообщество, которое активно сообщает о предполагаемых иммиграционных нарушениях со стороны иностранцев», — отметил замглавы ведомства.

Ранее в марте сообщалось, что власти Индонезии депортировали с популярного курортного острова Бали 13 россиян и еще 34 иностранных туриста за нарушение визовых правил. При этом глава департамента юстиции Бали Ангиат Напитупулу заявил, что правительство по-прежнему приветствует въезд российских путешественников.

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