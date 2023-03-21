На Бали туристам из РФ рассказали, как избежать депортации

Посольство РФ в Индонезии попросило российских туристов соблюдать законы и обычаи страны на фоне недавней депортации более 10 россиян с курортного острова Бали. Об этом заявили РИА Новости в посольстве.

Фото: Газета.ру Газета.ру

В понедельник, 20 марта, Индонезия депортировала с Бали 47 человек, включая 13 граждан России. Причиной стало несоблюдение правил туристической визы.

«Посольство подтверждает информацию о депортации 13 граждан России с территории Индонезии за несоблюдение иммиграционного законодательства и ведение незаконной деятельности», — добавили в консульстве.

В связи с чем россиян попросили придерживаться традиций и норм Бали, чтобы не пришлось принимать меры, в том числе депортацию домой.

Ранее утверждалось, что на Бали намерены депортировать туристов за аморальное поведение.