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2 часа назад

На Бали туристов из РФ призвали соблюдать законы, чтобы избежать депортации

Газета.Ruиещё 1

Посольство РФ в Индонезии попросило российских туристов соблюдать законы и обычаи страны на фоне недавней депортации более 10 россиян с курортного острова Бали. Об этом заявили РИА Новости в посольстве.

На Бали туристам из РФ рассказали, как избежать депортации
Фото: Газета.руГазета.ру

В понедельник, 20 марта, Индонезия депортировала с Бали 47 человек, включая 13 граждан России. Причиной стало несоблюдение правил туристической визы.

«Посольство подтверждает информацию о депортации 13 граждан России с территории Индонезии за несоблюдение иммиграционного законодательства и ведение незаконной деятельности», — добавили в консульстве.

В связи с чем россиян попросили придерживаться традиций и норм Бали, чтобы не пришлось принимать меры, в том числе депортацию домой.

Ранее утверждалось, что на Бали намерены депортировать туристов за аморальное поведение.

В июле 2019 года туристку из России, которая отдыхала на индонезийском острове Бали, направили в психиатрическую клинику из-за ее неадекватного поведения.

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