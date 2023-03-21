Из двух городов России возобновят рейсы в Пекин после перерыва

Российская авиакомпания «Аврора» после трехлетнего перерыва возобновит рейсы в Пекин из двух городов — Владивостока и Хабаровска. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Перевозчик будет выполнять рейсы из Владивостока в столицу Китая с 28 марта три раза в неделю. В пресс-службе «Авроры» рассказали, что продажа билетов ведется с глубиной до 31 мая 2023.

Как сообщается на сайте аэропорта Хабаровска, полеты в Пекин возобновятся с 26 марта. Стоимость билетов начинается от 11 905 рублей в одну сторону (без багажа).