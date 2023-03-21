Аэропорт Хабаровск восстанавливает полеты в Пекин

«Надеемся, что в текущих условиях рейсы будут востребованы не только в летний период, но и сохранятся в зимнем расписании аэропорта, что потребует прорывной работы в части увеличения двусторонних туристических и деловых потоков», – отметил гендиректор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.