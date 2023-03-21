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1 час назад

Аэропорт Хабаровск восстанавливает полеты в Пекин

РЖД-Партнер

С 26 марта в расписании аэропорта Хабаровск возобновляются прямые рейсы в Пекин. Их будет выполнять авиакомпания «Аврора» дважды в неделю. Время в полете составит около 3 часов.

Аэропорт Хабаровск восстанавливает полеты в Пекин
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

«Надеемся, что в текущих условиях рейсы будут востребованы не только в летний период, но и сохранятся в зимнем расписании аэропорта, что потребует прорывной работы в части увеличения двусторонних туристических и деловых потоков», – отметил гендиректор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.

В настоящее время из Хабаровска осуществляются полеты в КНР через аэропорт Харбин. В период весенне-летней навигации ожидается увеличение частоты рейсов – с двух до трех в неделю.

Для полетов в Харбин и Пекин перевозчик задействует самолет Airbus A319 с компоновкой салона 128 кресел.

Заграница,Хабаровский аэропорт,
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