Россиянка побывала на Мальдивах и рассказала о «бюджетном отдыхе в раю»

Россиянка впервые побывала на Мальдивах и рассказала о «бюджетном отдыхе в раю» за 167 тысяч рублей на двоих по спецпредложению. Своим мнением туристка поделилась на портале «Тонкости туризма», он опубликован на платформе «Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Путешественница отметила, что по прибытии им с партнером пришлось долго ждать трансфер до нужного острова Маафуши, так как туроператор не занялся вопросом заранее. Женщина посоветовала туристам отказываться от организованного трансфера и искать его самостоятельно, поскольку это сэкономит много времени.

Россиянка отметила, что на остров Маафуши приезжают люди со средним заработком. В том числе она встретила там много соотечественников, порадовавшись, что отдых на Мальдивах стал доступнее. Автор публикации также рассказала, что условия в отеле были отличные, однако питание на острове дорогое, даже если покупать продукты в супермаркетах.

Разочарованием для нее стал и обратный трансфер из отеля на остров вылета. Выяснилось, что трансфер выезжает рано утром, даже если вылет у туристов поздно вечером. В связи с этим россиянка рекомендовала заранее продумать идея для досуга до посадки на самолет.