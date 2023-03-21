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4 часа назад

Россиянка побывала на Мальдивах и рассказала о «бюджетном отдыхе в раю»

Lenta.ru

Россиянка впервые побывала на Мальдивах и рассказала о «бюджетном отдыхе в раю» за 167 тысяч рублей на двоих по спецпредложению. Своим мнением туристка поделилась на портале «Тонкости туризма», он опубликован на платформе «Дзен».

Россиянка побывала на Мальдивах и рассказала о «бюджетном отдыхе в раю»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Путешественница отметила, что по прибытии им с партнером пришлось долго ждать трансфер до нужного острова Маафуши, так как туроператор не занялся вопросом заранее. Женщина посоветовала туристам отказываться от организованного трансфера и искать его самостоятельно, поскольку это сэкономит много времени.

Россиянка отметила, что на остров Маафуши приезжают люди со средним заработком. В том числе она встретила там много соотечественников, порадовавшись, что отдых на Мальдивах стал доступнее. Автор публикации также рассказала, что условия в отеле были отличные, однако питание на острове дорогое, даже если покупать продукты в супермаркетах.

Разочарованием для нее стал и обратный трансфер из отеля на остров вылета. Выяснилось, что трансфер выезжает рано утром, даже если вылет у туристов поздно вечером. В связи с этим россиянка рекомендовала заранее продумать идея для досуга до посадки на самолет.

Ранее в ноябре другая российская путешественница и блогерша Марина Ершова побывала в Египте и пожаловалась, что ей нанесли психологическую травму. По словам туристки, египтяне оказались навязчивыми, неграмотными и помешанными на религии. Она также подчеркнула, что местные мужчины буквально одержимы женщинами.

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