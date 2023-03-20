Зачем в Амстердаме поставили открытые туалеты

В 2020 году на улицах Голландии начали появляться открытые туалеты для мужчин. Позднее их применение распространилось по всей стране, а еще позже опыт Голландии начали перенимать и другие страны.

Фото: Sue/Flickr Sue/Flickr

О том, как работают эти туалеты и зачем они нужны — в материале “Рамблеры”.

Как выглядят открытые туалеты

Туалетами их называть можно, но все-таки эти приспособления больше похожи на писсуары. И действительно сделаны исключительно для мужчин. Такие устройства стоят на улицах городов, преимущественно в туристических местах.

Конечно, никто не ставит открытые писсуары на главную площадь, но в переулках европейских городов их действительно можно найти. Изначально это были пластиковые тумбы с отсеками, куда мужчина мог встать и справить нужду. Все отходы уходили в канализацию.

Теперь дизайнеры модернизировали приспособления и они стали более интегрированы в городскую среду. Писсуары делают с клумбами наверху, а также окрашивают в разные цвета.

Мужчины, которые уже пользовались подобными туалетами, говорят, что не чувствуют себя так, как будто выставляют на всеобщее обозрение — со всех сторон оголенные части тела прикрыты, поэтому проходящие мимо люди не видят ничего лишнего даже в том случае, если будут всматриваться.

Зачем нужны открытые туалеты

Государство придумало ставить открытые туалеты в туристических местах для того, чтобы бороться с мужчинами, справляющими нужду по углам. Дело в том, что путешественники приезжают в Амстердам для того, чтобы погулять в ночных клубах и на вечеринках, где употребляют большое количество жидкостей. Чтобы подобных инцидентов случалось меньше, в городах придумали ставить такие писсуары.