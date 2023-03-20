Россияне отправились в Астану и развеяли мифы об агрессии казахов

Туристы из России отправились на машине в зимний отпуск в Казахстан. Вернувшись из поездки, они развеяли мифы об агрессии местных жителей и их нелюбви к русским, передает “Е1”.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Сообщается, что жительница Екатеринбурга Анна Макушина вместе со своим молодым человеком решила отправиться в Астану на машине. При этом друзья и родственники отговаривали девушку ехать в Казахстан, отмечая «ненависть» казахов по отношению к русским, а также высокий уровень преступности в этой стране. Однако туристы не изменили своих планов и отправились на отдых.

По словам Анны, персонал отеля встретил их достаточно тепло. С туристами общались на русском языке, а работники магазинов подсказывали, какие товары лучше купить. Также россиянка отметила и дружелюбность сотрудника одной из мечетей, который уважительно отнесся к отдыхающим и предложил свою помощь.