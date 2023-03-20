Туристы назвали самые непривлекательные достопримечательности

Среди самых непривлекательных достопримечательностей мира оказались голливудская "Аллея славы" в Лос-Анджелесе, Гранд-базар в Стамбуле и Тадж-Махал в Индии. Рейтинг составлен аналитиками компании Stasher на основе отзывов туристов в соцсетях.

Фото: Реальное время Реальное время

Путешественников не привлекает Тадж-Махал из-за большой удаленности от международного аэропорта — 219 км. Отталкивающим фактором туристы также называли скопление людей в храме и около него.

От посещения Гранд-базара в Стамбуле путешественники отказываются из-за навязчивых продавцом. Беспокоит их также большое количество рядов, среди которых они боятся заблудиться.