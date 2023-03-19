Россиян ждут ограничения на популярных курортах в Азии

Российских туристов ждут ограничения в Азии. Речь идет о ряде новшеств на острове Пхукет и популярном индонезийском курорте Бали. Власти Пхукета допускают введение штрафной системы для иностранных туристов на подобии принятой в футболе. На Бали возможны ограничения по аренде мотоциклов. Об этом пишет Infox.ru.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

На Пхукете планируют ввести систему карточек: турист может получить желтую карточку и предупреждение при первом правонарушении, красную — при повторном. В случае получения желтой карточки о правонарушении будут уведомлены консульские органы страны пребывания туриста. Повторное нарушение и получение красной карточки влечет за собой немедленное выдворение из страны.

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Как отмечают местные СМИ, при повторной попытке получить разрешение на въезд в Таиланд такой туристы-правонарушители вероятнее всего получит отказ. Тем, кто получил желтую карточку, ничто не помешает продолжить отдых, однако и у них в будущем могут возникнуть сложности с получением визы.

О каких именно правонарушениях идет речь неизвестно, однако предполагается что среди них будут различные нарушения правил дорожного движения: езда без шлема, отсутствие прав нужной категории, небезопасное вождение. Местные СМИ подчеркивают, что система штрафов пока описана в общих чертах и не имеет под собой правовой базы.

Что касается острова Бали, ставшего популярным среди россиян, то здесь ограничения коснутся возможности получать бесплатную визу. Также власти острова планируют более пристально следить за иностранными туристами, въехавшими в эту индонезийскую провинцию по туристической визе, но ведущими рабочую деятельность.

В настоящее время россияне могут провести на Бали 30 дней, после чего для продления визы необходимо покинуть остров и совершить повторный въезд. Как отмечают местные власти, многие туристы пренебрегают данным правилом и нарушают визовый режим. В связи с чем возможно введение ограничений и ужесточения правил получения въездных документов.

Кроме того, на Бали могут запретить аренду байков для россиян, что может создать сложности для туристов, поскольку байки являются основным средством передвижения на острове. По факту находящиеся на Бали россияне отмечают, что никаких проблем с арендой транспорта у них не возникает.