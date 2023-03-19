Туристов из России ждут без виз в семи странах Океании

Половина расположенных в тропиках независимых государств Океании принимает россиян без виз. Среди них таинственные Фиджи и неизвестные широкому кругу туристов дружественная Вануату, огромная Микронезия и скромные Маршалловы острова. Подробнее о том, как туда попасть, – в нашем обзоре.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Фиджи

Видео дня

Для россиян пребывание в Республике островов Фиджи без виз – до 90 дней. Достаточно лишь иметь загранпаспорт со сроком действия от полугода после окончания тура. Коронавирусные ограничения в стране отменены.

Фиджи – достаточно популярное туристическое направление с пляжным отдыхом и экскурсионными программами. К примеру, на острове Тавеуни есть любопытная точка, символизирующая линию смены дат, – 180-й меридиан, где можно сделать шаг из сегодня во вчерашний день.

Из России до островов Фиджи дорога по воздуху занимает более 30 часов, если одна из стыковок в визовой Австралии. Альтернативный маршрут: Шереметьево – Бангкок (или Пхукет) – Сингапур, откуда есть прямой рейс Fiji Airways до города Нанди на Фиджи. Российским туристам не нужна виза в Таиланде, а в Сингапуре разрешен безвизовый транзит до 96 часов. Однако для спокойствия лучше уточнять действующие правила у авиаперевозчика.

Для оплаты товаров и услуг, кроме фиджийского доллара, в туристических местах могут принять и доллар американский. На Фиджи карты UnionPay обслуживают в банкоматах BSP, Westpac и ANZ, при этом в некоторых устройствах китайский интерфейс, отмечено на глобальном ресурсе платежной системы. По российским картам существует опасность блокирования работы выпустивших данный пластик банков.

Вануату

Туристы из России свободно приезжают в Вануату и остаются на территории страны до 90 дней без получения визы. Для поездки нужен загранпаспорт, действующий от 6 месяцев к дате выезда, что подтверждает авиабилет на вылет. Для перелетов из России в Вануату без визовых проблем можно сначала добраться через Сингапур до Фиджи, а затем из аэропорта Нанди на рейсе Fiji Airways до столицы Порт-Вила 2,5 часа полета. Для путешествия между островами на Вануату есть малая авиация.

Для поездки лучше иметь наличную валюту: обмен на вануатские вату есть в международном аэропорту и в отделениях банков. Для использования карт UnionPay надо поискать магазины и банкоматы с логотипом платежной системы.

Самоа

На островах в западной части архипелага Самоа расположено Независимое государство Самоа с безвизовым для россиян въездом до 60 дней. Туристу следует иметь действующий не менее полугода загранпаспорт, на границе могут попросить предъявить обратный билет. По прилете платят 12 долларов в виде туристического сбора.

Западные острова отдалены от восточной части – Американского Самоа – не просто сотней километров, а целыми сутками. Здесь в конце XIX века по решению местного правителя была проведена линия перемены дат, чтобы иметь возможность перейти во вчера для финансовых операций. На этот край света из России возможно добраться следующим маршрутом. Сначала до Сингапура, например, через Таиланд. Следующий этап – авиалиния Сингапур – Апиа со стыковкой на Фиджи с перевозчиком Fiji Airways.

По данным ресурса UnionPay, в Самоа карты этой системы позволяют снять самоанские тала в банкоматах с соответствующим значком, однако не все из них имеют английский интерфейс. Но наличные надежнее, даже если есть карта зарубежного банка.

Маршалловы острова

Для россиян въезд на территорию Республики Маршалловы Острова свободный до 30 дней. Визовая преференция действует в одностороннем порядке, – отмечено на консульском портале МИДа. На погранконтроле предъявляют загранпаспорт, действительный от полугода сверх периода пребывания, билет на вылет. Как напоминает в своей справке IATA, пассажир должен иметь сертификат о полной вакцинации от COVID-19, без уточнения препарата. Планируя поездку, следует актуализировать требования по ковид-статусу в стране.

Вся страна – около 180 кв. км суши на нескольких десятках атоллов и островков посреди океана. И между тем аэропорт принимает международные рейсы, в основном из визовых стран. Из России на Маршалловы острова путь долог. Можно воспользоваться самолетами Gulf Air на авиалинии Москва – Манила (Филиппины, безвиз для РФ) через Бахрейн. Далее на самолетах United Airlines перелеты от Манилы до столичного города Маджуро со стыковкой в Гуаме, при этом на сайте по бронированию билетов транзит через Гуам указан как безвизовый.

В качестве национальной валюты в стране используют доллар США, повсеместно в ходу наличные, обслуживание банковских карт – скорее исключение из правил.

Микронезия

Федеративные Штаты Микронезии также в одностороннем порядке ввели безвизовое пребывание для россиян на 30 дней. При пересечении границы каждого из четырех штатов туристы вновь получают свободный въезд на месяц. IATA сообщает о необходимости иметь сертификат о полной вакцинации против коронавируса, российских препаратов в списке нет.

Среди требований погранконтроля – действие паспорта от 4 месяцев к окончанию поездки, обратный билет, бронь в отеле и наличие достаточных финансовых средств. На выезде платят сбор 15–20 долларов в зависимости от региона.

Добираться до экзотической страны дорого и потребуется не один день. Среди вариантов – сначала долететь из России до Филиппин через Бахрейн на самолетах Gulf Air, затем воспользоваться рейсами United Airlines на авиалинии Манила – Гуам – Понпеи (остров в Микронезии). Местное авиасообщение между странами позволяет, к примеру, туристу с Маршалловых островов попасть на прямом рейсе в Понпеи.

В Микронезии для расчетов используют американский доллар. Безналичная оплата – редкое явление. При этом система UnionPay в стране не присутствует.

Тонга

Королевство Тонга также приглашает к себе туристов из России на 30 дней без визовых формальностей. В стране ждут гостей с сертификатом вакцинации от коронавируса любым препаратом, оформленным на английском языке. Список документов стандартный: действительный во время поездки загранпаспорт, билет на выезд, бронь для проживания. Предусмотрен туристический сбор 12 долларов.

При безвизовых перелетах первая часть пути из России до Тонга – добраться до Сингапура. Второй этап – перелет через Фиджи да столичного города Нукуалофа. В стране теоретически принимают карты UnionPay в магазинах, где есть соответствующие терминалы и в банкоматах BSP и ANZ. На практике – необходимо иметь наличную валюту.

Палау

На части Каролинских островов расположена Республика Палау, предоставляющая россиянам безвиз на 30 дней при наличии действующего от полугода загранпаспорта. На портале правительства Палау размещена директива от 1 июля 2022 года о необходимости иметь сертификат о полной вакцинации препаратом, одобренным ВОЗ. Также туристам надо заранее заполнить онлайн-карту здоровья. Офицер погранслужбы вправе посмотреть бронь в отеле и обратный билет. Перед вылетом из страны иностранцы платят 50 долларов за пару местных сборов.