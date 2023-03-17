«Хочу отдохнуть расслабленно, а не в страхе»: туристы назвали минусы отдыха в Иране

Министр экономического развития Максим Решетников на выставке MITT рассказал о перспективах увеличения турпотока с Ираном. Этому способствует соглашение о безвизовых поездках для туристических групп, которое, как надеются в Минэке, заработает уже в этом году. В России к организации таких туров проявили интерес 260 компаний. Список согласовали и отправили иранским властям. Теперь ждут от коллег ответных шагов.

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«Новой точкой роста для наших двусторонних отношений должен стать туризм. В ближайшее время планируем подписать меморандум в сфере туризма. Уже сейчас видим, что интерес туристов к поездкам по нашим странам взаимно увеличивается. Практически вернулись к допандемийным показателям по турпотоку. По итогам прошлого года Иран посетили более 22 тыс. россиян, Россию – более 20 тыс. иранцев. И мы видим большой потенциал для роста», – сказал Максим Решетников.

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А вот так в Минэкономразвития описывают преимущества поездок в Иран для россиян.

«Привлекает российских туристов богатым наследием памятников архитектуры, включенных в список ЮНЕСКО (Персеполис, гробница Куруша Великого, площадь Нагшэ -Джахан). Кроме того, здесь круглогодично можно наслаждаться белыми песками на пляжах (острова Киш и Кешм). А с ноября по май кататься на современных горнолыжных трассах (Тучал и Дизин в окрестностях Тегерана)».

Редакция выяснила, что думают о перспективах поездок в Иран специалисты и сами туристы. Как сообщили в компании «Интурист», туры в Иран действительно набирают популярность. Россияне проявляют интерес к экскурсионным возможностям страны, но что касается пляжного отдыха, столь важного для россиян, то он спросом не пользуется из-за религиозных ограничений.

«Там не очень хорош тот факт, что на пляжах нельзя быть всей семьей – женщины отдельно, мужчины отдельно. Если бы объединили, можно было бы семьей поехать», – поделился мнением один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Кроме того, туристов смущают правила по поводу внешнего вида:

«Если отменят дресс-код (разрешат ходить в шортах, девушкам без платков и в короткой одежде, на пляже быть в купальниках и т. д.) и разрешат алкоголь, то, конечно, поедем!».

Чтобы турпоток в Иран стал массовым, нужно смягчать правила так, как это делают в других странах.

«Туризм, хоть познавательный, хоть пляжный, несовместим с ограничениями, страхом, рамками. И я не о вседозволенности. Я хочу отдохнуть расслабленно, а не в страхе сделать что-нибудь не так», – написал еще один подписчик телеграм-канала.