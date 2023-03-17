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31 минуту назад

Летний туристический сезон открыли в Греции раньше срока

runews24.ru

В 2023 году власти Греции приняли решение о досрочном открытии летнего сезона. Так, на греческий остров Родос уже прибыли первые чартеры с туристами, передает ТурПром со ссылкой на зарубежные СМИ.

Летний туристический сезон открыли в Греции раньше срока
Фото: runews24.rurunews24.ru

Отмечается, что первыми на остров прилетели путешественники из Великобритании. Власти Греции надеются на 20%-ный рост турпотока. В стране рассчитывают на прибытие большого количества британцев и туристов из США, так как российский рынок на данный момент «заморожен».

Для первых 140 прибывших туристов на Родосе организовали торжественную встречу, во время которой вручили гостям памятные сувениры и традиционные продукты. Стоит отметить, что в 2022 году первый чартер с путешественниками прибыл в Грецию 27 марта.

Уточняется, что предстоящим летом в Греции также рассчитывают на прибытие более 1 млн туристов из Соединенных Штатов и на получение более 1 млрд евро дохода от них.

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