Летний туристический сезон открыли в Греции раньше срока

В 2023 году власти Греции приняли решение о досрочном открытии летнего сезона. Так, на греческий остров Родос уже прибыли первые чартеры с туристами, передает ТурПром со ссылкой на зарубежные СМИ.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Отмечается, что первыми на остров прилетели путешественники из Великобритании. Власти Греции надеются на 20%-ный рост турпотока. В стране рассчитывают на прибытие большого количества британцев и туристов из США, так как российский рынок на данный момент «заморожен».

Для первых 140 прибывших туристов на Родосе организовали торжественную встречу, во время которой вручили гостям памятные сувениры и традиционные продукты. Стоит отметить, что в 2022 году первый чартер с путешественниками прибыл в Грецию 27 марта.