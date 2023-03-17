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53 минуты назад

Гоа обещает в новом сезоне удивить туристов из России

TURIZM.RU

Каждый год Гоа принимает 80 000–90 000 россиян. В настоящее время около 3 000 российских туристов приезжают в Гоа каждую неделю.

Гоа обещает в новом сезоне удивить туристов из России
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

С конца прошлого года из России в этот популярный индийский регион летают чартеры. Прямые перелеты в Гоа на бортах авиакомпании Azur Air организованы из Москвы, Казани и Екатеринбурга.

Кроме этого, «Аэрофлот» поставил регулярные прямые рейсы из Москвы, Екатеринбурга и Казани.

По прогнозам специалистов, число наших туристов в ближайшее время в Гоа значительно увеличится. И на это есть все основания.

Туристические власти штата открывают новые возможности для туристов бюджетной, средней и высокой ценовых категорий. «В течение длительного времени Россия оставалась крупнейшим рынком для Гоа. Курорты штата традиционно предлагали качественный бюджетный отдых. Более половины чартерных туристов приехали из российских городов. В прошлом же году мы почувствовали новую тенденцию — высокий спрос на отдых со стороны туристов из России с высоким доходом», — отметил советник министра туризма Гоа Шон Кит Мендес.

В числе новинок, которые будут активно развиваться в предстоящем сезоне, — множество спа- и велнес-центров, а также программы, нацеленные на ознакомление с культурными и традиционными ценностями Гоа, включая постижение духовных практик.

Построен Новый международный аэропорт, открываются новые и современные центры для аюрведы и йога-туризма, создана инфраструктура для экскурсий на воздушных шарах и занятий серфингом.

«Развитие таких направлений и привлечение нового сегмента туристов с высоким доходом позволит Гоа приблизиться к допандемийным показателям развития туристического сектора штата», — подытожил советник министра туризма Гоа.

Заграница,Аэрофлот,
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