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1 час назад

Новые правила путешествия в Китай после открытия границ

runews24.ru

С 15 марта 2023 года отдых в Китае вновь стал доступен для иностранных туристов. Однако туроператоры по-прежнему получают большое количество вопросов о путешествиях в КНР.

Новые правила путешествия в Китай после открытия границ
Фото: runews24.rurunews24.ru

Известно, что власти Китая приняли решение о возобновлении выдачи виз всех типов. Так, въезд в страну разрешен туристам при предъявлении документов с еще не истекшим сроком действия, которые оформлены до 28 марта 2020 года.

Кроме того, при посещении Китая путешественникам не требуется предоставлять сертификат о вакцинации от COVID-19. Однако в течение двух суток до прибытия туристам необходимо сдать ПЦР-тест, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что на данный момент в КНР сняты все пандемийные ограничения. Гиды готовы возобновить работу с туристами. Каких-либо сложностей с отелями также не предвидится — российские туроператоры планируют предлагать туристам наиболее комфортные варианты для размещения.

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