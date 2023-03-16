По каким визам туристы могут въезжать в Китай

Китай с 15 марта возобновил выдачу виз. После перерыва, связанного с пандемией, у туристов накопились вопросы. Напомним, по каким визам туристы снова могут въезжать в Китай.

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"Мы долго ждали открытия Китая. Прошли этап, когда давали визы только на групповые туры. Сейчас принято решения открыть возможности для въезда всех туристов и давать индивидуальные визы", - говорит исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова.

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По данным визового центра, индивидуальные туристические визы выдают по тем же правилам, что были до пандемии. Пакет документов прежний, срок выдачи - до семи календарных дней. Сначала онлайн заполняется анкета. Она доступна на сайте посольства КНР. После этого можно записаться на подачу документов.

Туристическая однократная "L" оформляется на срок до 30 дней пребывания, въехать нужно в течение трех месяцев. Можно оформить двукратную туристическую визу.

Для оформления туристической визы потребуется загранпаспорт, время действия которого более 180 дней, копия национального (российского) паспорта (главная страница с фотоснимком и адресом регистрации), бронь билетов в две стороны и бронь отеля, которая охватывает период поездки либо поездок по территории КНР.

Можно въехать в Китай и по безвизовому режиму. Безвизовый въезд действует только для туристических групп от пяти человек, поясняет Осипова.

Как сообщал консульский департамент МИД КНР, въезжать без визы тургруппы могут на остров Хайнань по турам, купленным у туроператоров. В Шанхай въезжают без визы пассажиры круизных лайнеров, а также в провинцию Гуандун из Гонконга и Макао.

Однако останется ли Китай популярным туристическим направлением, будет зависеть от стоимости перелета. В турпакете основная цена приходится на перелет, отмечает Осипова.

"Китай никогда не был дешевым. Но тем не менее, мы рассчитываем на чартерные рейсы, которые будут входить в пакет, а это уменьшит стоимость туров", - добавляет она.