Количество рейсов в Таиланд к лету уменьшится

Накануне летнего сезона туроператоры скорректировали график вылетов на курорты Таиланда. Редакция TourDom.ru выяснила, на каких рейсах можно отправиться в Паттайю и на Пхукет из Москвы в ближайшие месяцы.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Судя по расписанию, опубликованному на сайте компании Библио-Глобус, туроператор и в летний период продолжит летать по тайским маршрутам прямыми регулярными рейсами «Аэрофлота».

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В частности, в июне из Москвы запланировано три вылета в неделю на Пхукет и столько же – в Бангкок. Для сравнения, в высокий сезон, в марте, только на Пхукет из Шереметьево выполнялось 15 еженедельных вылетов, и 9 – в тайскую столицу.

Что касается полетных программ авиакомпании AZUR air на Пхукет и в Паттайю с отправлением из Москвы, по предварительной информации, они закончатся в апреле. Туры с этим перелетом формируют ANEX Tour, Coral Travel, «Интурист» и Fun & Sun. В частности, у туроператора ANEX Tour последний заезд на Пхукет анонсирован 23 апреля, у Fun & Sun – 18-го. Представитель перевозчика пояснил редакции TourDom.ru, что авиакомпания пока не определилась с летним расписанием.

В туроператоре Coral Travel сообщили, что по окончании чартерной программы будут предлагать туры в Таиланд с перелетом регулярными рейсами. В ANEX Tour и «Интуристе» туры на летний сезон пока не выставили.

В апреле заканчивается чартерная программа в Таиланд и другой авиакомпании – «Икар». Туры с этой перевозкой предлагал своим клиентам Pegas Touristik. На более поздние даты в системе бронирования туроператора есть возможность заказать туры с перелетом на прямых рейсах «Аэрофлота».

16 марта летнюю перевозку в Таиланд анонсировал Fun & Sun. Согласно информации на сайте, с 29 мая туроператор собирается возить туристов из Москвы в Паттайю на борту авиакомпании Red Wings с периодичностью 2 раза в неделю.