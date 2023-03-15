Почему итальянский остров Повелья считается проклятым

Итальянский остров Повелья находится в Венецианской лагуне. Очевидцы утверждают, что это место просто кишит призраками. Сегодня на острове уже никто никто не живет, его охраняет морской патруль, чтобы никто не смог на него проникнуть. Однако так было далеко не всегда.

Фото: Tedlum/Flickr Tedlum/Flickr

"Рамблер" расскажет, что произошло с этим местом и почему остров Повелья теперь считается необитаемым.

В 1347 году на острове Сицилия произошла вспышка бубонной чумы, а к 1348 года она добралась и до Венеции. По некоторым подсчетам, от эпидемии погибло около половины населения Италии. После стольких потерь было принято решение изолировать всех инфицированных.

Когда ямы за пределами города уже были переполнены, трупы стали свозить на острова, где они были бы отделены водой.

В то же время венецианцы стали строить больницы для изоляции заразных больных от здоровых. Первый такой лазарет появился на одном из островов Лагуны, которому позже дали название Лазаретто.

Остров Повелья также служил местом для изоляции и массового захоронения. Чтобы остановить распространение чумы, на этом острове сожгли тысячи тел. По слухам, верхний слой земли этого месте состоит из пепла, который остался после сжигания трупов.

В 1790 году на двух кораблях вновь обнаружили чуму, и остров Повелья снова стал местом для инфицированных, вплоть до 1800-х годов.