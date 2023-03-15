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41 минуту назад

Китай не принимает документы на туристические визы

РЖД-Партнер

Вопреки появившейся информации о том, что с 15 марта Китай начнет принимать документы на туристические визы, этого не произошло.

Китай не принимает документы на туристические визы
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

И информации, когда страна начнет прием документов, нет. В консульстве Китая в Петербурге РЖД-Партнеру рассказали, что пока нет точного пакета документов и неизвестны расценки.

«Сейчас мы делаем только бизнес-визы. Разовая стоит 3 тыс. руб. и почти 10 тыс. – многократная», – сказали РЖД-Партнеру в консульстве.

Ранее, почти три года назад, у туристов запрашивали бронь авиабилетов и отеля либо же пригласительное письмо от туристической организации в Китае. Сегодня этот вопрос открыт.

Перезапуск программы обмена туристами займет месяца два, говорит Майя Котляр, собственница туристического агентства MAYEL Travel.

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