Китай не принимает документы на туристические визы

Вопреки появившейся информации о том, что с 15 марта Китай начнет принимать документы на туристические визы, этого не произошло.
И информации, когда страна начнет прием документов, нет. В консульстве Китая в Петербурге РЖД-Партнеру рассказали, что пока нет точного пакета документов и неизвестны расценки.
«Сейчас мы делаем только бизнес-визы. Разовая стоит 3 тыс. руб. и почти 10 тыс. – многократная», – сказали РЖД-Партнеру в консульстве.
Ранее, почти три года назад, у туристов запрашивали бронь авиабилетов и отеля либо же пригласительное письмо от туристической организации в Китае. Сегодня этот вопрос открыт.
Перезапуск программы обмена туристами займет месяца два, говорит Майя Котляр, собственница туристического агентства MAYEL Travel.